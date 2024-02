Benzema marca contra, mas Al Ittihad vence e avança na Champions da Ásia

O Al Ittihad venceu por 2 a 1 o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, hoje (22). O jogo no estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita foi válido pelas oitavas de final.

Agora, o Al Ittihad encara o Al Hilal (SAU), que venceu o Sepahan (IRA) por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas e garantiu a classificação com o placar agregado de 6 a 2.

O jogo

O placar foi aberto aos 25 minutos do primeiro tempo por Benzema. O único problema é que foi para o lado errado. Após o lançamento na área, o ex-Real Madrid tentou cortar e acabou mandando para o fundo das próprias redes. Aos 51, ainda na primeira etapa, o atacante se redimiu, desviou de cabeça (para o lado certo) e Hamdallah empatou.

No segundo tempo, o gol da vitória saiu aos 43 minutos. O atacante Tabatadze, do Navbahor, tentou afastar a cobrança de escanteio e encobriu o próprio goleiro, definindo a classificação dos sauditas. Ainda deu tempo do zagueiro do Navbahor, Djokic, ser expulso aos 53.