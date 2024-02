Bellingham tem retorno previsto para antes do duelo contra o Leipzig, pela Champions

Segundo jornal espanhol Marca, o plano da comissão técnica do Real Madrid é ter Jude Bellingham já para o confronto diante o Valencia, quatro dias antes do jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O inglês sofreu uma entorse em seu tornozelo esquerdo, contra o Girona, no dia 10 de fevereiro.

O departamento médico dos merengues trabalha para eliminar qualquer desconforto que Bellingham sinta na área prejudicada pela lesão. Caso esteja apto e volte a treinar normalmente, a ideia principal é contar com o atleta no plantel para a partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, no dia 2 de março. O jogo de volta contra o RB Leipzig acontece no dia 6 de março e, de acordo com o veículo espanhol, a 'escolha' do retorno será do camisa 5.

Jude Bellingham é considerado peça fundamental para Carlo Ancelotti nesta temporada. Artilheiro do clube de Madrid, o inglês soma 20 gols e oito assistências em 29 partidas.

Além das boas notícias com o jogador da seleção inglesa, o Real Madrid contou com as voltas de Courtois, que retomou os treinamentos, na última quarta-feira, e do zagueiro alemão Rudiger, que já participa de atividades com os jogadores da equipe principal.