Aubameyang, do Olympique de Marselha, se torna o maior artilheiro da história da Liga Europa

A noite desta quinta-feira na França foi especial para Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante marcou um gols na vitória de Olympique de Marselha sobre o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 e, além de ter contribuido para a classificação do time francês às oitavas de final da Liga Europa, atingiu uma importante marca: se tornou o maior artilheiro da história da competição.

O gol do gabônes saiu ainda no primeiro tempo do confronto. Harit partiu em velocidade pelo lado direito e cruzou na grande área. Aubameyang apenas teve o trabalho de completar para o fundo da rede e marcar o que foi o seu 31º gol na Liga Europa.

Com o gol anotado nesta quinta-feira, Aubameyang ultrapassou o colombiano Radamel Falcao, que tem 30. Ainda completam o top 5 o espanhol Aritz Aduriz (26), o belga Romelu Lukaku (26) e o israelita Munas Dabbur (24).

Apesar de ser o maior artilheiros de todos os tempos da Liga Europa, Aubameyang ainda não conseguiu levantar o troféu. A vez em que esteve mais próximo foi em 2019, quando ainda estava no Arsenal. Na ocasião, os Gunners foram superados na decisão pelo rival Chelsea por 4 a 1 no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

History made ? Aubameyang becomes the all-time Europa League top scorer ???#UEL pic.twitter.com/nc1dRT6aOt ? UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024

O gabônes já vestiu a camisa de diferentes equipes em solo europeu: já teve passagens por Borussia Dortmund, Monaco, Chelsea, Arsenal e Barcelona. Agora, aos 34 anos, defende as cores do Olympique de Marselha para tentar levantar o título pela primeira vez.

Com o triunfo nesta quinta-feira, o time francês garantiu classificação às oitavas de final da competição continental. Como os clubes empataram a ida em 2 a 2, os donos da casa ficaram em vantagem no placar agregado: 5 a 3. O clube busca seu primeiro título do torneio, no qual acumula três vice-campeonatos (1998/99, 2003/04 e 2017/18).

Para saber seu adversário na próxima fase da Liga Europa, o Olympique de Marselha de Aubameyang aguarda sorteio. Enquanto isso, volta suas atenções para o Campeonato Francês. Pela 23ª rodada, o time encara o Montpellier, às 16h45 (de Brasília) deste domingo, novamente em casa.