Após ataque a ônibus, Marcelo Paz revela que Fortaleza não tem condições de jogar

Após uma noite conturbada e o ônibus atacado por torcedores do Sport, a delegação do Fortaleza desembarcou na capital cearense na manhã desta quinta-feira. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, disse que sua equipe não tem condições de voltar a campo por conta dos ferimentos dos atletas e pediu duras punições aos envolvidos.

"O João Ricardo está com seis pontos na cabeça, o Escobar com 13 e um trauma cranioencefálico. O Titi está com um pedaço de vidro na panturrilha e o Dudu está com estilhaço de vidro no corpo... Então o Fortaleza não tem condições de jogar. Acho que o Fortaleza só deveria voltar a jogar quando os atletas tiverem curados. É injusto! Como vou colocar o time em campo com vários atletas nessa situação?", disse

"Acho que também só deveríamos voltar a jogar quando punirem os bandidos que fizeram isso. Tem que ter uma reação de verdade, não pode ficar só na nota de repúdio, no lamento... Não gente, para! Vai esperar morrer alguém? Não morreu por Deus", completou.

Marcelo Paz ainda reforçou que o clube não tem força para definir que sua equipe não entre em campo até que os atletas estejam curados e que os responsáveis pelo crime sejam punidos, mas que é o desejo dele.

Nossa delegação desembarcou em Fortaleza nesta manhã. Os atletas vão seguir sendo monitorados e cuidados pelo Departamento Médico do Clube. ? Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/Penk3epmYX ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) February 22, 2024

O ataque ao ônibus do Fortaleza, realizado após a partida contra o Sport na Arena de Pernambuco, causou ferimento em seis atletas, são eles: o goleiro João Ricardo, os zagueiros Titi e Brítez, os laterais Dudu e Escobar, e o volante Lucas Sasha.

Palmeiras, Corinthians, Internacional, Grêmio, Ceará e Coritiba foram alguns dos diversos times do Brasil que prestaram apoio ao Fortaleza e lamentaram o ocorrido.

Na agenda, o próximo compromisso do Fortaleza está marcado para a próxima quinta-feira, dia 29, contra o Fluminense-PI, pela Copa do Brasil.