Anibal celebra adaptação no Palmeiras e destaca apoio de estrangeiros do elenco: "Estou feliz"

O volante Aníbal Moreno não precisou de muito tempo para se adaptar ao Palmeiras. O jogador logo mostrou sua qualidade e conquistou a confiança do técnico Abel Ferreira, ampliando a concorrência no meio-campo do Verdão. Após o treino desta quinta-feira, o argentino falou sobre sua adaptação e ajuda dos companheiros de equipe no processo.

"Estou me sentindo muito bem. Todos os companheiros e funcionários do Palmeiras me ajudaram muito, e estou muito contente por ajudar a equipe. Quero seguir dando o meu melhor. Eu trato de dar o melhor de mim dentro e fora de campo para ajudar o Palmeiras a ganhar muitos jogos", disse.

No Verdão, ele tem as companheiras dos outros estrangeiros o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), o lateral Piquerez (Uruguai), o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) e o atacante Flaco López, seu compatriota.

"O Flaco fala bastante comigo, ele e os outros gringos como dizem aqui. Eles me ajudam muito dentro e fora de campo. Estou feliz com a ajuda deles na minha adaptação", seguiu.

Aníbal Moreno foi contratado pelo Palmeiras nesta temporada para ocupar a vaga deixada por Danilo, em 2022. Desde então, o clube não tinha um primeiro volante de origem e, ao longo de 2023, Abel Ferreira adaptou Zé Rafael no setor. Por mais de uma vez, o ex-Racing arrancou elogios do treinador após suas atuações. Agora, o técnico, que vê o meio-campo recheado e com grande concorrência, busca a melhor forma de escalar o time com essas peças à disposição.

Nesta temporada, ele fez sua estreia no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, entrando na vaga de Zé Rafael. Ao todo, ele entrou em campo nos nove compromissos do Palmeiras: oito pelo Campeonato Paulista e um pela Supercopa, sendo titular em cinco deles.

Contra o Mirassol, no sábado, Aníbal pode aumentar sua sequência entre os onze iniciais, que atualmente é de dois jogos. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, para o duelo válido pela décima rodada do Estadual.