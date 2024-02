Andrei Kampff: 'Por que o Sport não bane esses torcedores do seu estádio?'

Especialista em direito esportivo, o colunista Andrei Kampff explicou no Fim de Papo se o Sport pode ser punido pelo ataque à bomba de torcedores organizados ao ônibus do Fortaleza. Ele questionou ainda por que a diretoria do Leão da Ilha não bane do seu estádio a torcida organizada envolvida no atentado.

'Por que o Sport não bane esses torcedores?': "O que o STJD pode fazer segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva? O CBJD fala em responsabilidade do clube no entorno do estádio. Fosse no estacionamento, nos portões de acesso, na rua do estádio, seria mais fácil de enquadrar o Sport. Agora, tem a Lei Geral do Esporte, que fala sobre a responsabilidade do clube no entorno do estádio num perímetro de 5 km: será que não dá para aplicar a Lei Geral do Esporte aí? A responsabilização do clube, para mim, é sim importante. Como esses torcedores entram no estádio? Eles têm alguma vantagem, algum preço diferenciado? E por que o clube, de uma maneira exemplar, para mudar o comportamento de diversos clubes e para mostrar o compromisso que tem com a segurança nos estádios e com o combate à violência, não bane essa torcida na presença no seu estádio? Por que o Sport não bane de vez os membros dessa torcida organizada da presença na Ilha do Retiro?"

'Trabalho conjunto do estado com os clubes': "Seria um compromisso público que o Sport assumiria pela paz e contra a violência nos estádios. Claro que, para combater essa violência, a gente precisa de um trabalho conjunto do estado, que trabalha por um lado, com o movimento esportivo, que trabalha por outro para combater esse tipo de violência. Enquanto o Sport ficar passando a bola para o poder público e o poder público ficar passando a bola para o Sport, a gente vai ter essas cenas repetidas".

