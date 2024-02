Xabi Alonso aparece como principal candidato a substituir Thomas Tuchel no Bayern

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira que o técnico Thomas Tuchel deixará o cargo ao final da temporada. O espanhol Xabi Alonso, que está no Leverkusen, foi apontado como principal candidato para substituí-lo, de acordo com Florian Plettenberg, da "Sky Sport".

O ex-jogador está realizando uma temporada espetacular em seu clube atual e ocupa a liderança do Campeonato Alemão, com oito pontos à frente dos bávaros. O comandante tem grandes chances de interromper a sequência de 11 títulos do Bayern.

Já a equipe comandada por Thomas Tuchel vive sua pior temporada dos últimos anos. Além de estar com uma desvantagem alta na Bundesliga, o time de Munique foi eliminado na segunda rodada da Copa da Alemanha, para o Saarbrucken, clube da terceira divisão do país. E também perdeu para a Lazio por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Outro nome especulado é o de Jurgen Klopp, que anunciou sua saída do Liverpool ao final da temporada. Porém, seu agente já respondeu sobre uma possível ida do técnico ao Bayern.

"Jürgen Klopp não treinará nenhum clube ou seleção nacional por um ano após esta temporada. Isso permanece inalterado", disse à "Sky Sport".

Com o objetivo de diminuir a vantagem do Bayer 04 no Campeonato Alemão, os bávaros entram em campo neste sábado, às 14h30 (de Brasília), contra o RB Leipzig, na Allianz Arena.