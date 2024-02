Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra o Volta Redonda

O Vasco entra em campo neste sábado, às 17h30 (de Brasília), diante do Volta Redonda no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Para a confronto, a equipe terá novamente o apoio de sua torcida, a qual esgotou os ingressos para o confronto já nesta quarta-feira.

O Vasco, que se encontra na quarta colocação com 16 pontos, precisa da vitória para se manter na zona de classificação para as semifinais. Dependendo dos resultados da rodada, os cruzmaltinos podem se garantir de forma antecipada nos playoffs da Taça Guanabara.

O técnico Ramón Díaz tem a semana livre para trabalhar o elenco. Por fim, o comandante pode poupar alguns jogadores visando a estreia na Copa do Brasil, que acontece na próxima terça-feira, diante do Marcílio Dias.