Maior torneio de várzea terá ex-jogadores e prêmio de R$ 130 mil; detalhes

A edição de 2024 Super Copa Pioneer Netshoes terá seu pontapé inicial dado nesta sexta-feira, com a realização do Congresso Técnico que reúne representantes das 80 equipes participantes.

Veja detalhes

O maior torneio de várzea do Brasil terá seus grupos sorteados a partir das 20h de sexta, no Salão Nobre do Parque São Jorge, em São Paulo.

Além da definição das chaves, o evento terá ativação com empresas parceiras, música ao vivo e outras atrações aos presentes.

Os 80 times serão divididos em 16 grupos nas sedes CDC Dorotéia e Arena Santa Amélia, ambas na zona sul de São Paulo.

Vários ex-jogadores conhecidos do futebol brasileiro participarão da Super Copa Pioneer, entre eles o zagueiro Maurício Ramos, o volante Cristian, o meia Bruno César e o atacante Wellington Paulista.

A equipe campeã receberá um prêmio de R$ 130 mil, valor recorde da várzea. No ano passado, aliás, a final foi disputada no Allianz Parque e recebeu cerca de 30 mil torcedores.