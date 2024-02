Sousa marca duas vezes no final, e Cruzeiro dá adeus à Copa do Brasil

O Cruzeiro encerrou nesta quarta-feira, de maneira precoce, a sua participação na Copa do Brasil. Em jogo marcado por uma forte chuva, a equipe mineira foi superada pelo Sousa por 2 a 0, no Estádio Antonio Marizna, na Paraíba. Danillo Bala foi o herói da classificação paraibana e marcou os dois gols dos donos da casa no final da partida.

O time mineiro não conseguiu aproveitar a vantagem do empate a seu favor e se despede da Copa do Brasil precocemente. A equipe estava segurando o resultado até o fim do jogo, quando sofreu os dois gols.

O Sousa, por sua vez, comemora uma das classificações mais importantes de sua história. O adversário do time paraibano na próxima fase ainda não foi definido.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, pelo Campeonato Mineiro, contra o Pouso Alegre. O Sousa volta a focar no Campeonato Paraibano e encara o Treze na mesma data.

Inferior no papel, o Sousa dificultou a partida do Cruzeiro no primeiro tempo. Diante de muita chuva, o time paraibano conseguiu criar boas oportunidades de gol e levou perigo à meta de Rafael Cabral.

Com o empate a seu favor, o Cruzeiro teve uma etapa inicial mais discreta. A equipe mineira desenvolveu poucos lances ofensivos e não ofereceu muito perigo aos donos da casa. O time teve mais posse de bola, mas não conseguiu vazar o goleiro Bruno Fuso.

A chuva diminuiu consideravelmente no segundo tempo, mas o campo ficou pesado devido à tempestade da primeira etapa.

Aos 44 minutos, quando tudo já parecia decidido, o Sousa surpreendeu e abriu o placar do jogo. Após cruzamento que acertou o travessão de Rafael Cabral, Danillo Bala aproveitou o rebote e marcou o primeiro gol do time paraibano.

E Danillo Bala, aos 49 minutos, marcou seu segundo gol no jogo e decretou a eliminação vexatória do Cruzeiro. O atacante arriscou um balaço de fora da área, acertou o ângulo cruzeirense e anotou um golaço para o Sousa.