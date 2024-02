Ronaldinho participa do "Survivor" turco em mais um rolê aleatório; veja

Ronaldinho Gaúcho não se cansa de surpreender aparecendo em eventos improváveis. Desta vez, o ex-jogador apareceu em um episódio do reality show "Survivor" da Turquia, formato parecido com o "No Limite" brasileiro.

O que aconteceu

Em participação especial, Ronaldinho disse que acompanha o programa e brincou com uma das participantes. "Acompanho o programa. Espero que ela esteja mais tranquila", disse o ex-jogador, em espanhol, provocando gargalhadas no elenco.

Ronaldinho também agradeceu o convite e se colocou à disposição. "Muito feliz por estar aqui. Obrigado pleo convite. Quando precisar, conte comigo", disse o brasileiro.

O ex-jogador jogou uma partida de futebol de areia e fez um golaço de bicicleta. Em vídeos publicados nas redes sociais do reality show, Ronaldinho esbanja técnica em partidas com os participantes.