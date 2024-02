Campo encharcado adia jogo do Cuiabá, e nem Deyverson e seu rodo salvam

Do UOL, em São Paulo

A chuva adiou Real Noroeste x Cuiabá, jogo da 1ª fase da Copa do Brasil marcado para a noite de hoje em Águia Branca, interior do Espírito Santo. A partida foi remarcada pela CBF para as 17h30 (de Brasília) de amanhã.

O que aconteceu

O gramado do Estádio José Olímpio da Rocha estava em situação impraticável pouco antes da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília). A região do círculo central era a mais afetada.

Diante do cenário, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães adiou o início do embate, e o Real Noroeste precisou colocar funcionários para tentar sanar o problema.

Alguns jogadores da base do clube capixaba foram acionados e usaram rodos em meio à lama, mas as condições não mudaram.

Deyverson também tentou ajudar. O astro do Cuiabá foi flagrado pelas câmeras do Sportv utilizando o acessório ao lado dos jovens atletas da equipe adversária, mas não obteve muito sucesso.

Depois de uma hora de espera, o árbitro desistiu do apito inicial. A partida será remarcada para o fim da tarde de amanhã, mas disputada no mesmo local.