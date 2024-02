Presidente do Santos esclarece acordo com São Paulo e busca liberação de mais espaço no Morumbis

O presidente Marcelo Teixeira utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira para esclarecer a dúvida de muitos torcedores que estão tentando comprar ingressos para o jogo contra o São Bernardo, no Morumbis. O embate será no domingo, às 11 horas (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O mandatário informou que já foram comercializados 38 mil bilhetes dos 50.285 disponibilizados para o público, já contando com os bloqueios de áreas restritas devido a segurança.

Os outros 12 mil, contudo, não são de posse do Santos. Conforme um documento assinado no ano passado, quando o clube ainda era liderado por Andres Rueda, essa carga seria bloqueada e colocada em pontos de vendas para proprietários de cativas, camarotes e cessionários do São Paulo pela política estatutária.

Devido a alta procura de ingressos, a atual diretoria do Peixe está solicitando junto aos dirigentes tricolores a liberação destes espaços que estão bloqueados, "delimitando um prazo para a compra destes ingressos, de modo, em caso de não exercerem o direito de compra, o quantitativo possa ser liberado a venda".

Por fim, o Alvinegro Praiano também pediu a liberação de 1.500 lugares nas arquibancadas Norte (Amarela) e 1.500 na Leste (Azul).

O Santos iniciou a venda de ingressos na manhã de segunda-feira. Com o intuito de lotar o estádio na capital paulista, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

Veja a nota de Marcelo Teixeira na íntegra

Foram vendidos 38 mil ingressos dos 50.285 colocados à disposição do público, já contados com bloqueios de áreas restritas no estádio devido a segurança. Pelo documento assinado no ano passado quando da cessão da Vila Belmiro, cerca de 12 mil ingressos seriam bloqueados e estão em pontos de vendas para proprietários de cativas, camarotes e cessionários do São Paulo FC pela política estatutária. O Santos FC está solicitando junto a diretoria tricolor a liberação destes espaços que estão bloqueados, delimitando um prazo para a compra destes ingressos, de modo, em caso de não exercerem o direito de compra, o quantitativo possa ser liberado a venda. Solicitamos ainda a liberação de 1.500 lugares nas arquibancadas Norte (Amarela) e 1.500 na Leste (Azul) para atender a grande demanda dos torcedores santistas.