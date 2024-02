Porto x Arsenal: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Porto e Arsenal se enfrentam hoje (21), às 17h (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no Estádio do Dragão.

A partida terá transmissão ao vivo do Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Porto foi o segundo colocado do Grupo H, com a mesma pontuação do Barcelona. Os times fizeram 12 pontos, mas os blaugranas levaram a melhor no confronto direto.

Arsenal liderou o Grupo B e decide o mata-mata em casa. Os Gunners conseguiram 13 pontos na primeira fase.

A volta será no dia 12 de março, no Emirates Stadium. A partida está marcada para 17h (de Brasília).

Porto x Arsenal - oitavas de final da Liga dos Campeões

Local: Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal

Data e horário: 21 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília)

Transmissão: Space e HBO Max