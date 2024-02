Pedro minimiza vaias no Flamengo e diz que 'criam rivalidade' com Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro falou sobre as vaias recebidas quando deixou o campo para a entrada de Gabigol, no segundo tempo da vitória do Flamengo. O camisa 9, que fez um dos gols, perdeu também um pênalti no 4 a 0 sobre o Boavista pelo Campeonato Carioca.

A pressão no Flamengo sempre existiu. Na minha carreira também tive pressão desde que decidi jogar. Isso não me abala. Pelo contrário, dá mais força para querer dar o meu melhor a cada jogo. Em relação ao Gabi, sempre nos demos muito bem. Conquistamos grandes coisas um ao lado do outro. Sempre criaram essa rivalidade entre nós, mas sempre nos demos muito bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso. Temos que estar no nosso melhor nível para ajudar. Isso que eu penso. Cada jogo e treino dar o melhor. Pedro

O que mais ele disse?

Vaias: "Desde que cheguei no Flamengo sempre fui muito feliz. Deixo bem claro em todas as entrevistas. Hoje, individualmente falando, sei que não foi minha melhor noite. Se eu tivesse na melhor, faria três, quatro gols. Não vai ser sempre que estaremos no melhor dia. Reconheço. Não só eu, mas todos no ataque poderiam ter feito mais gols. Criamos muito. Mas fico feliz pelo desempenho no coletivo. Tivemos um bom jogo defensivamente na pressão e ofensivamente, criando chances. Crescer e evoluir para ser mais eficiente nos próximos jogos."

Ataque: "A gente vem conversando para criar mais oportunidades de gols no setor ofensivo. No último jogo criamos, nesse também. Espero que a gente continue nessa pegada. Não só na frente, mas defensivamente não estamos sofrendo gols. Isso é bom para a consistência do time. É o que o professor Tite trabalha bem durante a semana. Está no início do trabalho, então que possamos continuar crescendo e evoluindo".

Seleção: "Com o Dorival fui muito feliz no Flamengo. Eu e todo o time, com conquistas importantes. Fico feliz por ele ter chegado à seleção. Eu trabalho no Flamengo, um clube grande e uma vitrine para mim. Ele [Dorival] me fez chegar à seleção brasileira e uma Copa do Mundo e claro que eu, como jogador do Flamengo, tenho que pensar grande. Seleção continua sendo um objetivo para mim individualmente falando. Espero sim que eu possa entrar nesse ciclo e conquistar grandes coisas não só no Flamengo como na seleção."

