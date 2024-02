Pedro garante: não fica abalado com cobrança no Flamengo

A vitória por 4 a 0 diante do Boavista não se resumiu apenas a momentos alegres no Flamengo. O atacante Pedro sentiu na noite desta terça-feira o gosto amargo das cobranças vindas das arquibancadas do Maracanã, depois de desperdiçar um pênalti no duelo válido pelo Campeonato Carioca.

Ao ser substituído por Gabigol na etapa complementar, Pedro ouviu algumas vaias de torcedores. Ele procurou encarar com naturalidade as reclamações, apesar de ter balançado as redes contra o Boavista.

"A pressão sempre existiu no Flamengo. Não só aqui, mas em toda a minha carreira, sempre tive pressão. Essa situação não me abala. Me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo", comentou

O técnico Tite também falou sobre a reação da torcida contra Pedro. Experiente, o treinador destacou que não existe ninguém no futebol que agrade a 100% dos torcedores.

"Há torcedores que gostam mais de um estilo ou de outro. Sei que parte da torcida não vai querer ter o Tite como treinador, gostaria de outro", comparou o comandante, que foi além. "O que eles (atletas) precisam apresentar é a dignidade do trabalho, concorrência leal, fazer o melhor e colocar a equipe acima de tudo", completou Tite.