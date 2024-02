Peça-chave em 2023, Rincón vê contratações se destacarem e perde espaço no Santos

Tomás Rincón chegou ao Santos em meio a temporada de 2023 e, apesar do rebaixamento, caiu nas graças da torcida. O volante aceitou reduzir o seu salário para permanecer na equipe, mas acabou perdendo espaço neste ano.

O venezuelano entrou em oito dos nove compromissos que o Alvinegro Praiano disputou na temporada. Destes, no entanto, ele foi titular em apenas dois: na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras e no empate de 2 a 2 com o Mirassol, ambos fora de casa.

Nos outros embates, o jogador de 36 anos foi acionado pelo técnico Fábio Carille nos minutos finais. O jogo em que ele entrou mais cedo foi na vitória 3 a 1 sobre a Ponte Preta. Na ocasião, ele pisou no gramado aos 18 minutos do segundo tempo.

Em 2023, Rincón foi peça fundamental na reta final do Campeonato Brasileiro. O volante assumiu a titularidade, se tornou capitão e liderou o grupo na tentativa de escapar do rebaixamento. Apesar do insucesso, os santistas reconheceram o esforço do experiente atleta.

Um fator que pode explicar a perda de espaço do venezuelano em 2024 é a chegada de João Schmidt e Diego Pituca. Os reforços se encaixaram muito bem no time e tomaram conta do meio de campo. Ambos vêm sendo titulares e agrando muito a torcida e comissão técnica.

Rincón, portanto, terá que se esforçar para recuperar o seu espaço no Santos. Ele tem contrato até o dia 16 de agosto de 2025.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, quando recebe o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 11 horas (de Brasília).