Lula apoia candidatura do Brasil para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027

O presidente da República, Lula, confirmou total apoio do Governo Federal à candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O governante recebeu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e a delegação da Fifa que avalia o projeto brasileiro.

"Tenho certeza que nosso país, por sua tradição no futebol e pela estrutura de estádios já construídos, tem plena capacidade de receber esse evento, num momento de ascensão do futebol feminino no Brasil e no mundo. Será um momento de grande visibilidade para estimular o futebol feminino", disse Lula.

Ednaldo Rodrigues destacou a importância do apoio do Governo Federal em relação ao projeto da CBF para sediar o torneio.

"Esse apoio do Governo Federal é muito importante para realizarmos em 2027 a melhor Copa do Mundo Feminina Fifa da história", comentou Ednaldo.

A CBF informou que os delegados da Fifa estão no Brasil para visitar estádios e instalações de todo o país. Os representantes da entidade máxima do futebol mundial já visitaram a cidade do Rio de Janeiro e conheceram nesta quarta-feira locais de Brasília. Posteriormente, a comitiva visitará os municípios de Salvador e Recife.

O ministro do esporte, André Fufuca, também marcou presença na reunião e comentou sobre a importância da competição acontecer em solo brasileiro.

"Tivemos o diálogo hoje para demostrar o total interesse do Brasil de poder mais uma vez capitanear mais uma Copa do Mundo, desta vez, feminina. Temos a total certeza de que será uma mola propulsora do crescimento do esporte feminino no Brasil", disse.

Para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil precisa vencer a concorrência. Estados Unidos/México e Bélgica/Alemanha/Holanda são os outros países interessados em receber a competição. A candidatura eleita será anunciada no dia 17 de maio, na Tailândia.

Caso vença a disputa, o país receberá pela terceira vez um Mundial de Seleções da Fifa. O Brasil já sediou as Copas do Mundo Masculinas de 1950 e 2014.