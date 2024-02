Lucas posta foto ao lado de James Rodríguez no CT do São Paulo e celebra: "Ele fica"

O atacante Lucas Moura entrou na onda e comemorou a permanência do meia James Rodríguez no São Paulo. Nesta quarta-feira, o jogador publicou uma foto ao lado do colombiano no CT da Barra Funda.

Na publicação de Lucas, ambos os atletas aparecem abraçados e sorridentes. Na legenda, ele escreveu "Se queda". Na tradução para o português, a expressão significa: "Fica".

Há duas semanas, o colombiano pediu para deixar o clube alegando falta de oportunidades. A assinatura da rescisão não aconteceu devido à divergências financeiras. Sem um acordo para encerrar o vínculo, ele voltou a conversar com os dirigentes tricolores, mudou de ideia e foi reintegrado ao elenco.

James, que vinha treinando em separado dos companheiros no início desta temporada, não havia sido inscrito pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Ele só pode ser incluído na lista na fase de mata-mata, isso se o time avançar até lá.

O regulamento do torneio permite quatro trocas após o início da fase eliminatória. Mas, no momento, o Tricolor está na terceira posição do Grupo D, com 14 pontos, fora da zona de classificação. A equipe tem um jogo a menos.

Mesmo com o pedido para deixar o São Paulo, James Rodríguez seguiu treinando para manter a forma física no CT da Barra Funda. Pelo time tricolor, o jogador soma apenas um gol marcado em 14 jogos disputados, todos no último ano.

Segundo o coordenador técnico Muricy Ramalho, ele ainda pediu desculpas por não ter viajado com a equipe a Belo Horizonte para a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, e conversou com o técnico Thiago Carpini.