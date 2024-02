Lucas posta foto com James após 'fico' no São Paulo: 'se queda'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Lucas Moura compartilhou uma foto em suas redes sociais comemorando o "fico" de James Rodríguez no São Paulo.

O que aconteceu

Lucas posou ao lado de James e escreveu "se queda". O colombiano resolveu permanecer e que brilhar pelo clube paulista.

James Rodríguez estava fora dos planos do clube, mas treinava normalmente. O jogador estava incomodado com os poucos minutos recebidos e cogitava rescindir o contrato.

O jogador, porém, voltou atrás, pediu desculpas e resolveu seguir no Tricolor. Ele se reuniu com o grupo para explicar a situação, lamentou sua decisão de não viajar a Belo Horizonte para a Supercopa e pediu para continuar no clube.