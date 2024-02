Alcaraz no Rio Open dura 18min, tem choro de criança e ingresso de R$ 700

Do UOL, no Rio de Janeiro

De crianças a adultos, o sentimento foi o de tristeza e frustração com a lesão de Carlos Alcaraz, principal estrela da edição de 2024 do Rio Open. Sucesso entre o público infantil, o espanhol levou crianças ao choro. Foram só 18 minutos do número 2 do mundo em quadra e ingressos que chegaram a R$ 700 nas mãos de cambistas.

O que aconteceu

Alcaraz se lesionou logo no segundo ponto em sua estreia contra o brasileiro Thiago Monteiro. Ele pisou em falso e torceu o tornozelo direito. O espanhol recebeu atendimento médico no banco e se mostrou desolado, colocando a toalha no rosto, parecendo não acreditar.

A situação gerou um ambiente de incredulidade na quadra Guga Kuerten. Até então, a torcida brasileira se dividia entre o apoio a Thiago Monteiro e à tietagem ao segundo no ranking mundial da ATP.

Na raça, Alcaraz chegou a voltar com uma proteção no pé direito, mas não durou muito por conta das dores e abandonou a partida. Os torcedores, então, passaram a aplaudi-lo enquanto ele saía em um carrinho da organização.

Muitas crianças choraram com a lesão e a desistência de Alcaraz. O pai de uma delas tentava acalmar um menino que chorava copiosamente: "Calma, meu filho. Isso acontece com todos os atletas. Daqui a pouco, ele volta a jogar".

Cambistas chegaram a cobrar R$ 700 pelo ingresso de hoje que dava acesso ao jogo mais aguardado do dia, mas que durou apenas 18 minutos. Este bilhete valia para a sessão noturna, que envolvia outras partidas além da de Alcaraz e Thiago Monteiro. A sessão diurna saía a R$ 400. Estes valores foram oferecidos à reportagem do UOL, que se passou por espectador. Os ingressos no site oficial se esgotaram previamente, mas saíam entre R$ 310 e R$ 340.

"Paguei caro pelo ingresso pois queria muito ver o Alcaraz. É muito frustrante que ele tenha atuado tão pouco, mas desejo que não seja nada grave", afirmou o mineiro Thiago Nascimento, que disse ter comprado no site.

Alcaraz, na entrevista coletiva, tentou acalmar os fãs e passou um primeiro panorama. Segundo ele, os fisioterapeutas acreditam que não seja algo grave:

Tanto o meu fisioterapeuta [Juanjo Moreno] quanto o fisioterapeuta da ATP disseram que provavelmente não é muito sério. Mas, nunca sabe. Então vamos ver Carlos Alcaraz

"Vendo da quadra, pensei que não fosse grave"

Thiago Monteiro concedeu entrevista coletiva triste após a vitória por desistência de Alcaraz. Segundo o brasileiro, num primeiro momento, ele achou que a lesão não tinha sido grave e que o espanhol voltaria a jogar normalmente.