LDU x Fluminense: onde assistir e informações sobre a Recopa Sul-Americana

O destino pregou uma peça. Fluminense e LDU ficam frente a frente mais uma vez em uma final. Dessa vez pela decisão da Recopa Sul-Americana. As duas equipes duelam pelo confronto de ida nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. ESPN e Star+ fazem a transmissão do duelo.

O choque de volta, no Maracanã, será na próxima semana. O Tricolor se credenciou para esta final por ter vencido a Libertadores, enquanto os equatorianos conquistaram a Copa Sul-Americana, ao superarem o Fortaleza na final.

Fluminense e LDU decidiram dois títulos importantes e em ambos o time equatoriano deu a volta olímpica. As duas equipes se encontraram nas finais da Copa Libertadores de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2009.

Quando o assunto é Recopa Sul-Americana a tradição maior também é da LDU, que já conquistou o título duas vezes, em 2009 e 2010, contra Internacional e Estudiantes, respectivamente. O Fluminense faz sua estreia no torneio.

Apesar de tentar tirar o foco do passado, Fernando Diniz, treinador do Fluminense, sabe que os jogadores absorvem o clima de revanche. Todavia, o técnico se mostra tranquilo pois priorizou a decisão desde a volta aos trabalhos nesta temporada.

Que comece mais um dia de atividades no CT do @IDV_EC! ???? pic.twitter.com/nhnUMpEFsO ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 21, 2024

"Nós trabalhamos sempre com foco na final da Recopa e estamos preparados para este jogo", disse Diniz.

Para este jogo, Fernando Diniz conta com o retorno do atacante Keno, que está recuperado de dores no calcanhar direito. O atleta pode entrar na vaga de John Kennedy, que foi expulso na final da Libertadores e, por isso, cumpre suspensão. Apesar disso, o treinador só vai divulgar o time minutos antes do confronto.

A LDU não terá seu técnico, Miguel Ángel Sierra, na beira do campo. Por ser espanhol, o comandante não tem a documentação regularizada para atuar em jogos da Conmebol. Assim, Adrián Gabbarini vai dirigir o time. Os jogadores do time equatoriano esperam um confronto complicado.

"O Fluminense tem um time muito experiente, com jogadores rodados. Mas temos condições de fazer um bom jogo e tentar conquistar este importante título da Recopa", comentou o atacante Jan Hurtado.

Como o Campeonato Equatoriano ainda não começou, a LDU tem disputado apenas amistosos e não vem conseguindo convencer seus torcedores. O destaque do time é o experiente goleiro Alexander Domínguez.

FICHA TÉCNICA

LDU-EQU X FLUMINENSE



Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)

Data: 22 de fevereiro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andres Rojas (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)

VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Jefferson Valverde, Gabriel Villamil, Luis Estupiñán e Jhojan Julio; Jan Hurtado.

Técnico: Adrián Gabbarini.

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Técnico: Fernando Diniz.