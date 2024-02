Justiça arquiva processo de influenciadora contra Pedrinho, atacante do Santos

O processo de Amanda Nunes contra Pedrinho, atacante do Santos, foi arquivado pela Justiça de São Paulo. A influenciadora acusou o atleta de lesão corporal, ameaça e injúria. Ainda cabe recurso da decisão, assinada pela juíza Mariana Sperb Barreto.

Amanda registrou um Boletim de Ocorrência no dia 28 de fevereiro de 2023. Ela declarou que, um dia anterior, sofreu violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na época, Pedrinho estava no São Paulo, que rescindiu o contrato com o atacante no dia 28 de abril. O jogador, no entanto, estava afastado desde março. Ele pediu "afastamento temporário das atividades" para "colaborar com o trabalho das autoridades", esclarecendo as denúncias registradas.

Pedrinho pertence ao Lokomotiv, da Rússia, e foi contrato pelo Santos no começo deste ano, por empréstimo de uma temporada. O jogador de 24 anos vestiu a camisa do América-MG na última temporada. Foram 22 jogos e três bolas na rede.

Pelo Alvinegro Praiano, Pedrinho soma oito partidas, sendo quatro como titular.

O próximo jogo do Santos é contra o São Bernardo, no domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final, o Peixe ocupa a liderança do grupo A do Estadual, com 19 pontos. Os rivais estão em segundo da chave C, com 15.