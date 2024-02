Joaquim, do Santos, projeta duelo contra o São Bernardo e rasga elogios a Gil

O Santos terá um desafio complicado contra o São Bernardo, no próximo domingo, pelo Paulistão. A equipe do ABC ocupa a segunda colocação do Grupo D com 15 pontos, mesma quantidade que o líder Novorizontino, entretanto, leva desvantagem no saldo de gols. Joaquim, zagueiro do Peixe, projetou o duelo e mostrou respeito ao adversário.

"Mais uma partida difícil, o adversário tem qualidade, faz uma boa campanha também. Faremos o melhor em campo para pontuar. O objetivo da classificação conquistamos de forma antecipada, mas isso não significa que entraremos sem concentração nessa reta final de primeira fase. É jogar sempre com seriedade e defendendo bem a camisa do Santos", disse.

Joaquim completou valorizando a semana livre: "Aproveitar esse tempo que temos para treinar, ajustar o que for passado pelo treinador e focar em nosso próximo desafio".

O gol de Joaquim pelas lentes da Santos TV! ?? pic.twitter.com/4vTFzVJ4rm ? Santos FC (@SantosFC) February 1, 2024

O zagueiro Gil foi um dos diversos atletas anunciados como reforço do Santos para a temporada de 2024. Joaquim rasgou elogios ao companheiro e falou sobre a importância dele para o grupo.

"Um jogador excepcional e uma pessoa que agrega muita no grupo. Sempre entramos com vontade de fazer o melhor e o entrosamento tem ocorrido", falou.

Atuando juntos em oito jogos, eles somam seis vitórias e duas derrotas, além de terem sofrido apenas cinco gols.

O duelo entre Santos e São Bernardo ocorrerá no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Morumbis. O jogo é válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. Fazendo grande campanha, o Alvinegro Praiano já está classificado para a próxima fase da competição.