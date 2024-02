Flaco López atinge marca no Palmeiras que não era alcançada desde 2007 no Paulistão

Com gol marcado no empate por 2 a 2, contra o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o atacante Flaco López, do Palmeiras, atingiu uma marca que não era alcançada pelo time desde 2007: balançar as redes em seis rodadas consecutivas no Estadual.

O último a conseguir esse feito foi o ídolo Edmundo, que fez 11 gols em oito jogos no Paulistão daquele ano. Na ocasião, o ex-jogador foi vice-artilheiro, com 12 bolas na rede.

Na temporada, Flaco passou em branco em duas oportunidades: contra a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Paulista, e contra o São Paulo, na decisão da Supercopa Rei. Na estreia do Paulistão, o argentino não entrou em campo. Seus gols foram marcados contra Santos, Red Bull Bragantino, Ituano, Santo André, São Bernardo e, por último, Corinthians.

Assim, com seis gols marcados, Flaco López é o vice-artilheiro do Paulistão, atrás do atacante Dellatorre, do Mirassol. Enquanto isso, lidera o Palmeiras em número de gols marcados. Raphael Veiga, com quatro, vem em seguida. O meia foi desfalque nos últimos dois jogos por infecção ocular.

No Palmeiras desde 2022, Flaco está perto de superar seu número de gols na última temporada. Em 2023, o camisa 42 marcou oito vezes em 41 jogos.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira volta a campo no sábado (24), quando enfrenta o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

