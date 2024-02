Com valorização da base, 100% dos grandes clubes do Brasil apresentam o Certificado de Clube Formador

Em dezembro do ano passado, o futebol brasileiro chegou à marca de 51 equipes portadoras do Certificado do Clube Formador (CCF). Além do clube dos doze, times da Série A, Série B, Série C, Série D e até equipes sem divisão ostentam o documento. Quatro das cinco regiões do país possuem agremiações com o selo emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Certificado de Clube Formador (CCF) da CBF existe desde 2011 no Brasil. Além de outros objetivos, o documento sancionado pela Lei 13.295 é responsável por dar segurança às equipes e seus atletas de base e garantir retorno financeiro aos clubes que perdem jogadores de 14 a 16 anos, que ainda não podem assinar contratos profissionais.

A base é um meio fundamental para o equilíbrio dos times brasileiros, sobretudo com a venda de atletas. Recentemente, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos conseguiram negociações importantes com jogadores formados no clube: o atacante Endrick (indo para o Real Madrid), o volante Moscardo e o zagueiro Beraldo (ambos para o PSG), além do atacante Marcos Leonardo (para o Benfica).

O Goiás renovou o seu Certificado na última semana e se tornou o único clube de seu estado a apresentar o selo. Eduardo Pinheiro, Gerente de Futebol de Base do Esmeraldino, falou sobre a obtenção do documento.

"Conseguir novamente o CCF é uma grande conquista para todos nós da categoria de base do Goiás. Foram dois anos de muita luta e empenho de todos os colaboradores para fazer acontecer. Com a certificação poderemos reter nossos talentos mais jovens, ficamos resguardados juridicamente e podemos conduzir um planejamento de carreira para nossos atletas até chegarem à equipe principal", avaliou Eduardo.

Para assegurar o certificado, os clubes devem cumprir requisitos e manter suas divisões de base com o padrão de qualidade determinado pela lei. O documento também é usado como critério na participação de competições nacionais e internacionais, organizadas pela CBF e pela CONMEBOL, respectivamente. As federações ficam responsáveis por fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza e responsável direto pela conquista do CCF para o clube, comenta sobre a importância do selo para a instituição, depois da renovação do documento em 2023: "Com a conquista do certificado, o Fortaleza se beneficia diretamente com a proteção de ativos do clube. Para a diretoria, os jogadores, os representantes dos garotos e todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento, o documento é fundamental".

Rafael Fernandes, diretor executivo das categorias de base do Sport, clube nordestino que também renovou seu certificado no ano passado, comenta sobre a importância das categorias de base.

"O clube está investindo bastante nas categorias de base. Recentemente, melhoramos a infraestrutura do CT e estamos planejando mais ações. Isso mostra o quanto nos preocupamos com a modalidade, pois sabemos que ela é o oxigênio para o crescimento da equipe", afirma Rafael.

Com a disparidade financeira entre os países europeus e sul-americanos, a tendência é que cada vez mais, jovens atletas sejam procurados por equipes de fora. Na Copa do Mundo Sub-20 do ano passado, 7 dos 23 atletas já haviam sido negociados com o futebol do exterior. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, avalia a importância do certificado, renovado em novembro do ano passado, para o clube.

"O certificado de formação concedido pela CBF foi de extrema importância para o Cuiabá. Representa uma validação da entidade, evidenciando o comprometimento do clube em seguir as exigências necessárias para a formação de atletas. Essa conquista é de grande significado para nós, pois temos conseguido atrair mais jovens talentos para nossa base, proporcionando maior segurança no desenvolvimento do jogador", avalia Dresch.

Entre as condições necessárias para obter o certificado estão: fornecer aos atletas o programa de treinamento nas categorias de base, garantir assistência educacional, médica, psicológica e odontológica, assim como alimentação e transporte, e adequar o período de treinos aos horários do calendário escolar. Fernando Rech, diretor executivo das categorias de base do Juventude, comenta sobre a importância das exigências.

"Os requisitos são importantíssimos para garantir o desenvolvimento dos nossos atletas. São iniciativas, atividades e atualizações que os clubes precisam implementar para uma melhor formação. Embora trabalhosas, com a colaboração de todos internamente, tornam-se possíveis", avalia Fernando.

Jorge Andrade, diretor de futebol de formação e transição das categorias de base do Internacional, fala sobre o certificado e a base do clube: "Este certificado é de extrema importância para o clube, pois eleva o Inter a um nível de excelência no desenvolvimento dos jovens das categorias de base, ao obter a classificação A".