Cazares inicia processo de transição no Santos e quarteto começa a treinar com o grupo

O Santos iniciou nesta quarta-feira a sua preparação para enfrentar o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O elenco treinou em dois períodos no CT Rei Pelé.

Pela manhã, os atletas trabalham na academia. De tarde, o treino foi no gramado. Recuperado de uma lesão muscular na panturrilha, Giuliano treinou normalmente com o grupo.

Cazares, por sua vez, iniciou o processo de transição física no campo. O meia se recupera de uma pancada no tornozelo direito, sofrida na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 7 de fevereiro.

Já os atletas Jorge, Jair, Dodô e Zabala seguem sendo reinseridos gradualmente, apresentaram evolução e trabalharam em parte do treino com o elenco na tarde desta quarta.

Dodô estava afastado desde o começo da temporada. O lateral esquerdo não estava nos planos. Contudo, após enfrentar problemas no setor, Carille decidiu chamar o atleta de 32 anos de volta.

Jorge foi contratado para esta temporada, mas ainda busca a melhor forma física após grave lesão no joelho. Jair estava realizando trabalho de fortalecimento muscular e Zabala passou recentemente por uma contusão de ligamento cruzado no joelho esquerdo.

O Alvinegro Praiano volta aos treinos nesta quinta-feira. O jogo contra o São Bernardo está marcado para domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbis.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.