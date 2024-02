Botafogo perde pênalti, cede à pressão e empata com Aurora na Libertadores

O Botafogo não teve uma atuação brilhante, segurou a pressão até os minutos finais, mas cedeu o empate para o Aurora em 1 a 1, em Cochabamba, na Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Júnior Santos marcou para o Botafogo, ainda no primeiro tempo. O Aurora marcou com Amarilla, também na primeira etapa, mas o gol foi anulado após checagem do VAR.

Minutos antes do gol, o Botafogo perdeu um pênalti com Tiquinho Soares. O atacante botafoguense bateu no canto, mas viu o goleiro ganês Akologo fazer uma grande defesa.

O Aurora marcou o gol do empate já nos acréscimos do segundo tempo. O gol foi de Dario Torrico.

Com o empate, o Botafogo precisa vencer na partida de volta. Novo empate leva o jogo para os pênaltis.

Botafogo e Aurora voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para 21h30 (de Brasília).

Quem avançar deste confronto encara o vencedor de Red Bull Bragantino e Águilas Doradas (EQU) por um lugar na fase de grupos. O primeiro jogo entre brasileiros e equatorianos terminou empatado sem gols.

Como foi o jogo

O Aurora se impôs desde os primeiros minutos e criou chances claras para abrir o placar. Com boas jogadas pelo lado e chutes de fora da área - para aproveitar a altitude de 2500m de Cochabamba -, os donos da casa dominaram a posse de bola e criaram ao menos três chances de gol antes dos 15 minutos. Reinoso perdeu duas chances dentro da área e o placar permaneceu inalterado.

O Botafogo se acertou depois de segurar a pressão. A equipe brasileira se achou em campo e passou a oferecer perigo: primeiro, encaixando bons contra-ataques - um deles resultando em um pênalti perdido por Tiquinho Soares, e depois, explorando um grande espaço na ponta esquerda. Mas foi de bola parada que veio o gol que abriu o placar.

Os donos da casa voltaram a crescer no jogo. Depois do gol, o Botafogo recuou e sofreu. O Aurora voltou a dominar as ações e criou perigo em alguns lances de bola parada, chegando a marcar um gol, que foi anulado por falta na jogada.

O Botafogo se esforçou apenas para segurar o resultado no segundo tempo, mas recuou demais. A maior parte da segunda etapa foi sem emoções, com o time brasileiro se defendendo bem. No fim, o Aurora cresceu, criou chances e marcou.

Lances importantes e gols

Para fora! Aos cinco minutos, Torrico tabelou com Serginho e cruzou rasteiro para a área. Reinoso chegou batendo de primeira e mandou por cima, com muito perigo.

Brilha, Akologo! Aos 20 minutos, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti para o Botafogo. Tiquinho Soares bateu e Akologo saltou muito para fazer uma bela defesa.

0x1: Aos 26 minutos, Eduardo cobrou escanteio fechado, Tiquinho Soares ganhou disputa com o zagueiro, mas Akologo defendeu. No rebote, Júnior Santos completou de cabeça para o gol.

Gol anulado! Aos 35 minutos, em jogada ensaiada de falta, Alaníz lançou Amarilla, que dominou e chutou forte para marcar. O VAR anulou o gol por conta de uma falta de Michelli

Na trave! No primeiro minuto do segundo tempo, Júnior Santos pressionou a saída de bola do Aurora, interceptou um passe e viu a bola tocar na trave. O goleiro estava fora do lance.

Quase! Aos 47 minutos, Michelli ganhou da defesa no escanteio e cabeceou para fora. A bola passou muito perto da trave.

1x1: Aos 50 minutos, Jair Torrico acionou Dario Torrico dentro da área. O atacante limpou a jogada e bateu rasteiro para marcar o gol de empate.