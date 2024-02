Al Nassr bate Al Fayha com gol de Cristiano Ronaldo e avança às quartas Champions da Ásia

O Al Nassr garantiu a classificação às quartas de final da Champions League da Ásia nesta quarta-feira. Com um dos gols marcados pelo astro Cristiano Ronaldo, o time venceu o Al Fayha por 2 a 0 no Al Awal Park at King Saud University.

Com a classificação, o Al Nassr enfrentará o Al Ain para seguir em busca do seu primeiro título da competição. O jogo de ida será no dia 4 de março e a volta na semana seguinte, dia 11, sem local e horário definidos.

O primeiro gol da partida saiu na etapa inicial. Aos 17 minutos, o volante Alkhaibari lançou na medida para Otávio tocar entre as pernas do goleiro Stojkovic e marcar para o Al Nassr. Vinte minutos depois, Cristiano Ronaldo quase ampliou, mas parou na trave.

O português conseguiu marcar aos 40 minutos da segunda etapa. Após lançamento pelo meio, o goleiro do Al Fayha saiu mal do gol e deixou a bola passar. Cristiano Ronaldo, então, aproveitou o gol vazio e só empurrou para definir o placar final.

Veja outros resultados desta quarta pela Champions da Ásia:

Kofu 1 x 2 Ulsan Hyundai



Yokohama Marinos 1 x 0 Bangkok United



Al Ain 2 x 1 Nasaf Qarshi