Victor admite início abaixo do Atlético-MG e sai em defesa de Felipão

Com a saída de Rodrigo Caetano para a CBF, o ex-goleiro Victor foi promovido ao cargo de diretor de futebol do Altético-MG. Em sua apresentação nesta terça-feira, ele falou sobre o início abaixo do Galo.

"Realmente, o início de temporada foi aquém do esperado, até porque foi feito um planejamento, um mapeamento muito bem elaborado no sentido de dar as melhores condições de trabalho e preparação. Quando a gente faz isso, a gente espera conquistar bons resultados, mas futebol também reserva surpresas. Mas, acreditamos no trabalho, não somos reféns de resultados, somos defensores de um trabalho", afirmou.

Por conta do momento do time, a torcida do clube mineiro protestou no desembarque do clube, com Felipão rebatendo as críticas e segundo os adeptos presentes xingando eles.

? #GALOTVAOVIVO! Veja a apresentação do novo diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, ao vivo, no YouTube: https://t.co/g2XeYXFTTL https://t.co/ed5qkgod3X ? Atlético (@Atletico) February 20, 2024

Na coletiva, Victor saiu em defesa do comandante experiente e citou o caráter e o respeito do meio do futebol pela figura do treinador.

"Em relação ao Felipão, é uma pessoa que eu começo há mais de dois anos, estive na Copa do Mundo sob seu comando. É uma pessoa carismática, educada, cordial, que tem aceitação por onde ele passa. Inclusive, treinadores de toda parte do mundo, falam com o Felipão, jogadores antes dos jogos vão cumprimentá-lo, torcedores de outras equipes vão saudá-lo, adversários pedem para tirar foto", iniciou.

"Então, a gente conhece, sabe do caráter, dos valores deles, é um pessoa muita querida aqui dentro do clube e a gente não pode fazer julgamento ou taxar o Felipão no momento onde todo mundo está sujeito a passar, por um momento ruim ou um dia díficil não pode rotular uma pessoa que tem tanta história, tanto carisma e tantos amigos no futebol", complementou.

Em 2024, o Atlético-MG entrou em campo por seis vezes, com duas derrotas (Patrocinense e Cruzeiro), um empate (Tombense) e três vitórias (Democrata, Itabirito e Athletic). Com dez pontos, o Galo está na ponta do Grupo B, com dois a mais que o Villa Nova, vice-líder.

Na busca por engrenar de vez, o time comandado por Felipão enfrenta o América-MG na próxima rodada. O clássico está marcado para às 16h30 (de Brasília) desse sábado, fora de casa.