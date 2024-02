Veiga dispensa folgas no Palmeiras após ser baixa contra o Corinthians

Raphael Veiga trabalhou na Academia de Futebol nos dois dias de folga do Palmeiras nesta semana.

O que aconteceu

Veiga quer manter ritmo de jogo e dispensou as folgas que o elenco recebeu ontem e hoje. O camisa 23 foi desfalque nos últimos dois jogos do Palmeiras (São Bernardo e Corinthians) por conta de uma infecção ocular.

O atleta já está recuperado do problema nos olhos e estará à disposição de Abel Ferreira para a partida contra o Mirassol. As equipes se enfrentam no sábado (24), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

Veiga até tentou começar no banco de reservas no Dérbi do fim de semana, mas sentiu muito incômodo no aquecimento e acabou sendo cortado do confronto.

O jogador é um dos destaques do Palmeiras neste início de temporada com 4 gols em 5 jogos.