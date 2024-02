Vegetti volta a criticar arbitragem do Carioca e garante Vasco competitivo

O Vasco derrotou o Botafogo e voltou à zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Além do bom resultado, os cruzmaltinos viram o atacante Vegetti desencantar na temporada.

O argentino marcou dois gols no clássico. Após a partida, ele destacou que a equipe poderia estar em melhor situação no Estadual.

"Se os juízes são corretos, está claro que o Vasco brigará pelo campeonato. Merecíamos ter ganho do Fluminense, do Flamengo, Bangu. O Vasco vai ser uma equipe muito competitiva esse ano. Vamos dar 100% toda partida", disse.