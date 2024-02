Sforza é regularizado no BID e pode estrear pelo Vasco diante do Volta Redonda

O Vasco trouxe diversos reforços para esta temporada. O último deles foi o volante Juan Sforza. O clube carioca pagou 4,6 milhões de euros (cerca de 24,6 milhões de reais) para tirar o atleta do Newell's Old Boys.

Nesta terça-feira, o argentino foi regularizado no BID. Com isso, Sforza poderá estrear pela equipe no fim de semana.

Tem recado do Juan Sforza para a torcida vascaína! ???#VascoDaGama pic.twitter.com/mqjfkj2VBl ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 19, 2024

O Vasco encara o Volta Redonda, neste sábado, em Cariacica. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Os Cruzmaltinos estão na quarta posição do Estadual. A equipe comandada por Ramón Díaz depende apenas de si para chegar às semifinais da competição, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.