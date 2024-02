São Paulo terá tabela complicada para buscar classificação no Paulista

No momento, o São Paulo ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, e estaria ficando de fora da próxima fase do Campeonato Paulista. Apesar disso, a equipe de Carpini soma um jogo a menos que os primeiros colocados Novorizontino e São Bernardo, que possuem 15 pontos cada. O Tricolor terá mais quatro duelos pela frente, sendo três fora do MorumBis.

Desses quatro jogos, o primeiro será contra o Guarani, no próximo domingo, no Estádio Brinco de Ouro. Embora o Bugre esteja na zona de rebaixamento do Paulistão, o São Paulo teve dor de cabeça na última vez que visitou Campinas. Na ocasião, a equipe perdeu de 2 a 0 para a Ponte Preta.

Na sequência, no próximo dia 28, o São Paulo enfrentará a Inter de Limeira, em jogo atrasado da quinta rodada da competição. Apesar de jogar fora de casa, a equipe do interior também não estará perto de seu torcedor, já que a partida será disputada no Mané Garrincha, em Brasília.

Por fim, o time três vezes campeão do mundo visitará o Ituano no Estádio Novelli Júnior, em Itu, no dia 10 de março. A equipe do interior ocupa a terceira colocação do Grupo A e busca pontuar o máximo possível para entrar na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual.

Confira a agenda dos rivais de grupo do São Paulo

Novorizontino: Água Santa (em casa), Ponte Preta (fora) e Portuguesa (em casa).

São Bernardo: Santos (fora), Água Santa (em casa) e Mirassol (fora).

