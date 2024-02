'São Paulo nunca quis a saída do James; Muricy é fã dele', diz Arnaldo

James Rodriguez será reintegrado ao elenco do São Paulo. No Fim de Papo, Arnaldo Ribeiro afirmou que o Tricolor nunca quis a saída do jogador e contou que ele agrada a nomes de peso no clube, como Muricy Ramalho. Segundo o comentarista, porém, James terá de se adaptar às necessidades do time, e não o contrário.

'O Muricy é fã do James': "O São Paulo em nenhum momento quis a saída do James. Aliás, tem muita gente no São Paulo, sobretudo o Muricy, que é fã do James. Agora, o que foi falado pelos dirigentes do São Paulo, vários nos últimos tempos, do presidente ao Rui Costa, é que não é o São Paulo que tem que se adaptar ao James, é o James que tem que se adaptar ao São Paulo".

'Para o James, é melhor ficar no São Paulo': "Aí o futebol é maravilhoso, porque se o time seguisse ganhando, talvez essa brecha não apareceria. Inclusive para o jogador perceber que, se ele se colocar de novo à disposição, ele provavelmente terá mais oportunidades agora, porque o time não está mais ganhando. Ninguém é inocente nessa conjuntura toda: ele já não tinha mais proposta boa, a janela europeia está fechada, está em forma, o time em pré-temporada, tendo convocação da seleção colombiana essa semana para Data Fifa, com a Copa América logo ali. Para o James, é óbvio que é melhor ele ficar no São Paulo, mesmo que ele não seja a estrela da companhia. Talvez ele tenha pensado um pouquinho e, mesmo priorizando a seleção colombiana, a tendência é que ele fique no São Paulo".

'Diretoria do São Paulo se envolveu demais no Carnaval', critica Arnaldo

Arnaldo Ribeiro apontou que a diretoria do São Paulo se envolveu demais nos desfiles das escolas de samba ligadas ao clube no Carnaval. Para ele, o técnico Thiago Carpini errou na estratégia após a conquista da Supercopa, a começar pela partida contra a Ponte Preta, primeira derrota do time na temporada, justamente no sábado de folia.

'Flamengo nem foi atrás do Igor Coronado': Rodrigo Mattos explica os motivos

Rodrigo Mattos explicou que a diretoria do Flamengo nem sequer procurou o meia Igor Coronado, apresentado hoje pelo Corinthians. O colunista do UOL comentou a declaração do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, sobre o tema e explicou os motivos do Rubro-Negro para não investir no jogador de 31 anos.

Assista ao Fim de Papo na íntegra