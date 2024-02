São Paulo empresta zagueiro de 19 anos para time canadense por uma temporada

O São Paulo acertou o empréstimo do zagueiro Ythallo para o Toronto FC, que disputa a Major League Soccer (MLS). O jogador de apenas 19 anos defenderá o time canadense por uma temporada, até o fim de 2024.

O contrato prevê uma opção de compra caso o atleta atinja metas. O vínculo dele com o Tricolor é válido até o fim de 2025, mas o defensor estava sem espaço no clube do Morumbis. A informação foi inicialmente publicada pela UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ythallo atua pelo São Paulo desde 2016. Com 1,93 m de altura, o jogador chegou à Cotia como um atacante, mas logo foi deslocado para a posição de zagueiro, onde se destacou e foi até convocado para a Seleção Brasileira sub-17.

No entanto, o jovem atleta caiu de desempenho e começou a ser pouco utilizado até mesmo na base. Por exemplo, no início deste ano, ele só jogou uma partida pelo Tricolor na Copinha. Foi numa derrota por 2 a 1 diante da Ferroviária, quando o técnico Menta enviou a campo uma equipe reserva em Araraquara.