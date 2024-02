São Paulo quer Di María como substituto de James Rodríguez, diz jornal

O meio-campista Ángel Di María se tornou o principal nome do São Paulo para substituir James Rodríguez. A informação é do jornal espanhol As.

O que aconteceu

Di María seria a primeira opção do Tricolor para a vaga do colombiano. James não está nos planos do Tricolor, mas segue treinando no CT da Barra Funda.

Ele tem contrato com o Benfica até junho de 2024 e pode vir de graça. O jogador de 36 anos agrada tanto a diretoria quando a comissão técnica tricolor.

Presidente do São Paulo desconversou sobre possível contratação do argentino: "É, o Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora, o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro", disse Julio Casares em entrevista à Folha de S. Paulo.

Erik Lamela surge como "plano B". O jogador do Sevilla tem contrato até o meio deste ano e, segundo o jornal, é a segunda opção da diretoria tricolor.