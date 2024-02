São Paulo avalia contratação de atacante do Vitória de Guimarães, de Portugal

O São Paulo avalia a contratação do atacante brasileiro André Silva, do Vitória de Guimarães. Destaque em Portugal, o jogador despertou interesse do Tricolor, que estuda formalizar uma proposta nos próximo dias. A informação é do UOL e foi confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Natural de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, o atleta é monitorado pelo clube do Morumbis há bastante tempo. Desde o fim do ano passado, a diretoria busca a contratação de um centroavante que venha para ser o reserva imediato de Calleri, titular absoluto da posição.

André Silva, de 26 anos, vive o auge de sua carreira. Ele soma 13 gols marcados em 27 jogos na atual temporada, pelo Vitória de Guimarães, que ocupa o quinto lugar do Campeonato Português.

No país lusitano, o atacante também atuou pelo Rio Ave e pelo Arouca. Mais jovem, ele passou pela equipe sub-20 do Internacional.

Apesar do interesse tricolor, a negociação é vista como difícil. O contrato do jogador com o clube atual se estende até 30 de junho de 2026, e o Vitória de Guimarães pede um valor alto para liberar o atleta, que é titular do time.

Este não é o primeiro camisa 9 mapeado pelo São Paulo nos últimos meses. Recentemente, o clube se interessou por Pedro Raul, mas o Toluca-MEX fez jogo duro e ele foi parar no Corinthians. No elenco atual, quem tem atuado como centroavante na ausência de Calleri é o garoto Juan, alvo de desconfiança da torcida.