Santos libera venda geral de ingressos para duelo contra o São Bernardo no Morumbis

Na tarde desta terça-feira, o Santos abriu a venda geral de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, a partir das 11 horas (de Brasília), no Morumbis, casa do rival São Paulo.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio na Capital paulista devem comprar suas entradas por meio do site futebolcard.com. Já aqueles que assinam o programa de sócio-torcedor do Peixe podem adquirir seus ingressos em sociorei.com.

A venda de bilhetes para a partida entre Santos e São Bernardo foi iniciada na última segunda-feira, apenas para sócios e proprietários de cadeiras, por meio do site. As bilheterias físicas serão abertas exclusivamente para PCDs, proprietários de cadeiras cativas do São Paulo e cessionários de camarotes.

Com o objetivo de atrair o máximo de público possível e tentar lotar o Morumbis, a diretoria do Santos decidiu vender os ingressos com valores distintos. As entradas para o duelo custarão entre R$ 40 e R$ 150 (inteira).

PARTIU, NAÇÃO SANTISTA! ???? A partir de agora, toda a torcida do Peixão pode garantir seu lugar no #SANxSBD, do Morumbi! ? Sócio Rei: https://t.co/3Kkb3KDoDY

?? Não sócios: https://t.co/hwPRaECpQk pic.twitter.com/vuw4SxTgQK ? Santos FC (@SantosFC) February 20, 2024

Os torcedores do Santos, porém, não estão muito felizes com a plataforma da venda geral utilizada pelo clube. Muitos santistas reclamaram nas redes sociais, visto que não estão conseguindo adquirir ingressos no site divulgado.

"Como que compra?????? Tudo indisponível. Vou comprar ingresso pra ver na pista olímpica?", escreveu um internauta. "Po, que patifaria é essa? O site não suporta a quantidade de acesso simultâneo e um monte de setor esgotado com 11 mil ingressos vendidos?! Palhaçada, hein", disse outro torcedor.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos entra em campo para garantir o topo da classificação geral. O Peixe é o líder da competição, com 19 pontos conquistados, e também está na primeira posição do Grupo A. Já o São Bernardo está em segundo no Grupo D, com 15 pontos.

Confira os preços dos ingressos de cada setor:

Arquibancada Norte (Amarela)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Arquibancada Leste (Azul)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Arquibancada Sul (Laranja)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste (Vermelha)

Inteira: R$ 60,00

Meia e Silver: R$ 30,00

Gold: R$ 15,00

Black: Gratuito

Superior - Cadeira Norte (Amarelo)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Superior - Cadeira Cativa Leste (Azul)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 70,00

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 35,00

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Leste (Azul)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

*Venda mediante não esgotamento de proprietários do S.F.C

Superior - Cadeira Sul (Laranja)

Inteira: R$ 80,00

Meia e Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Superior - Cadeira Cativa Oeste (Vermelho)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 70,00

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 40,00

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Oeste (Vermelho)

Inteira: R$ 140,00

Meia e Silver: R$ 70,00

Gold: R$ 35,00

Black: Gratuito

*Venda mediante não esgotamento de proprietários do S.F.C

Térreo - Cadeira Leste (Azul)

Inteira: R$ 150,00

Meia e Silver: R$ 75,00

Gold: R$ 37,50

Black: Gratuito

Térreo - Cadeira Oeste (Vermelho)

Inteira: R$ 150,00

Meia e Silver: R$ 75,00

Gold: R$ 37,50

Black: Gratuito

Térreo Oeste - Cadeira Térrea PCD - Acompanhante (PCD está isento de cobrança de ingresso)

Inteira: R$ 40,00

Meia e Silver: R$ 20,00

Gold: R$ 10,00

Black: Gratuito

Cessionários Camarotes

Valor: R$ 150,00

Arquibancada Visitante Oeste (Vermelha) - Visitante

Inteira: R$ 60,00

Meia: R$ 30,00