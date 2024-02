Santos decide pagar Bustos à vista e está otimista por fim da dívida

O Santos irá pagar a sua dívida com Fabián Bustos à vista. O clube vinha buscando um acordo para parcelar o valor, mas o técnico não abriu mão de receber o montante de uma vez só.

O argentino entrou com uma ação na Fifa no começo do ano passado, pela ruptura de contrato. Ele pediu 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões). Após recursos da equipe paulista, a Fifa e o CAS decidiram por reduzir o valor da indenização para cerca de R$ 4 milhões.

Pela dívida, o Alvinegro Praiano está impedido de registrar novos jogadores. O clube, por exemplo, não conseguiu registrar o goleiro Gabriel Brazão ainda.

O Santos está otimista por um desfecho desta novela o quanto antes. Com a quitação do valor, o arqueiro deve ser inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista.

A informação foi inicialmente divulgada pelo De Olho no Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Contratado no final de fevereiro de 2022, Bustos dirigiu o Santos em 30 partidas, das quais venceu nove, empatou 13 e perdeu oito. Além disso, foram 38 gols marcados e 34 sofridos.

O técnico foi demitido no dia 7 de junho do mesmo ano. A gota d'água foi a precoce eliminação na Sul-Americana. O time precisava apenas vencer o Deportivo Táchira-VEN em sua casa para avançar às quartas de final, mas não conseguiu. Tanto antes quanto depois do embate, diversos torcedores protestaram contra o técnico.

Desde a saída do argentino, o Santos já teve Marcelo Fernandes (interino), Lisca, Orlando Ribeiro (interino), Odair Hellmann, Turra e Aguirre no banco de reservas.

Atualmente, o Peixe está com Fábio Carille. A contratação do técnico, aliás, pode render outra punição ao clube. Isso porque o V-Varen Nagasaki, do Japão, entrou com uma ação na entidade cobrando o pagamento da multa rescisória.