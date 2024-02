Santos cita alta procura por ingressos, mas garante normalidade no sistema após reclamações

Depois de muitas reclamações por parte dos torcedores, o Santos emitiu uma nota na noite desta terça-feira sobre a venda de ingressos para a partida contra o São Bernardo. O embate será no Morumbis, no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Os alvinegros estão sofrendo para fazer a compra. O site da Futebol Card, responsável pela venda, está indicando uma espera de mais de um hora. Quando o internauta, enfim, consegue acessar a página de compra, muitos setores aparecem como esgotados.

Ao todo, foram colocados à venda 50.850 lugares. Até o momento, foram vendidos mais de 30 mil bilhetes.

O Peixe iniciou a venda na manhã de segunda-feira. Com o intuito de lotar o estádio na capital paulista, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

"O torcedor do Santos atendeu à convocação para lotar o Morumbis no próximo domingo, às 11 horas, contra o São Bernardo. Até o final da tarde de hoje (20), foram vendidos mais de 30 mil ingressos, indicando que poderá ser registrado um recorde de público na primeira partida do Santos na Capital na condição de mandante", escreveu o time.

"Pelo segundo dia consecutivo, a procura superou todas as expectativas. Como a disponibilidade de ingressos ocorreu gradativamente, em alguns momentos a aquisição demandou mais tempo, apesar do sistema ter funcionado normalmente", completou.

O Santos ainda informou que está acompanhando atentamente a situação para garantir a agilidade dos torcedores que querem ir ao estádio no domingo.

"A diretoria do Santos está acompanhando atentamente a mobilização dos torcedores e trabalhando permanentemente para garantir agilidade na compra dos ingressos e as melhores condições para a partida contra o São Bernardo", escreveu a equipe.

"Para facilitar, o ideal, é que o torcedor realize a operação de compra por completo, sem deixar o pedido pendente para posterior confirmação. Esse procedimento, além de seguro, facilitará o processo dos demais torcedores, evitando a formação de filas virtuais", finalizou.

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

