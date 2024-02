Santos aumenta carga de ingressos para jogo no Morumbis, mas torcedores enfrentam problemas

Torcedores do Santos estão enfrentando problemas para comprar ingressos para o jogo contra o São Bernardo. O embate será no Morumbis, no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Alvinegro Praiano iniciou a venda na manhã de segunda-feira. Com o intuito de lotar o estádio na capital paulista, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 140 (inteira).

O Peixe, aliás, recebeu uma autorização do São Paulo e amentou a carga de ingressos. Ao todo, foram colocados à venda 50.850 lugares.

Acontece que os santistas estão sofrendo para fazer a compra. O site da Futebol Card, responsável pela venda, está com problemas e indicando uma espera de mais de um hora.

Foto: Reprodução

O problema se intensificou nesta terça-feira, quando a venda passou a ser para todo o público. Os sócios que compraram na segunda-feira não tiveram a mesma dificuldade. Hoje, mesmo os sócios estão enfrentando adversidades.

Até o momento da publicação desta matéria, cerca de 20 mil ingressos já foram comercializados.

Esse será o primeiro jogo do Santos na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Peixe ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.