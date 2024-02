Palmeiras anuncia contratação de Rômulo até 2028

O Palmeiras anunciou hoje a contratação do meio-campista Rômulo, do Novorizontino até o fim de 2028.

O que aconteceu

Rômulo integrará o elenco após o Campeonato Paulista. Ele estará à disposição para as disputas da Copa da Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

O jogador se inspira em Raphael Veiga: "Na primeira rodada do Paulista, no jogo contra o Palmeiras, eu falei para ele que ele era uma referência para mim pela posição, que sempre estou acompanhando e pedi a camisa para ele. Ele me deu a camisa e deu também conselhos, conversou comigo com tranquilidade e respeito".

É o quinto reforço do Palmeiras para a temporada. Antes, o clube contratou Aníbal Moreno, Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Lázaro.

É um sentimento de felicidade vestir a camisa do Palmeiras. É um sonho que está virando realidade. Agora é dar o meu melhor aqui dentro do clube e buscar coisas boas. Rômulo

Pra torcida que canta e vibra conhecer melhor o meu novo meio-campista, lances e gols do Rômulo na TL #AvantiPalestra pic.twitter.com/oDBOXrYkNj -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 20, 2024

O que ele disse

Interesse do Palmeiras: "Depois da Série B do ano passado, vieram algumas propostas e eu estava focado no Novorizontino. Se fosse para acontecer, iria acontecer. Um dia, meu empresário falou que o Palmeiras veio atropelando tudo e eu não pensei duas vezes. O Palmeiras é um clube que sempre está brigando por títulos e é visto pelo mundo todo, então eu disse sim na hora".

Surpresa até para a família: "Eu não pude contar para a minha família no começo, mas depois do aval eu contei e eles ficaram felizes demais. É uma felicidade para eles também mais esse passo na minha carreira".

Versátil e bom de grupo: "Eu sou um cara bem tranquilo, que gosta de brincar no momento de brincar e ser sério na hora de trabalhar. Venho para agregar amizade e parceria dentro e fora do campo. Como jogador, eu sou veloz, gosto de pensar o jogo, ajudar os companheiros da melhor maneira possível e, claro, fazer gols também".