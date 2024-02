Rômulo se inspira em Veiga e cita características: 'Pensar o jogo e fazer gols'

O Palmeiras anunciou mais um reforço para a temporada: o meio-campista Rômulo, que se junta ao elenco após a disputa do Campeonato Paulista. O jogador que está no Novorizontino revelou ser fã de Raphael Veiga, com quem disputará a vaga na equipe comandada por Abel Ferreira, e falou sobre algumas de suas características.

"Eu tenho uma história legal com o Veiga. Na primeira rodada do Paulista deste ano, no jogo contra o Palmeiras, eu falei para ele que ele era uma referência para mim pela posição, que sempre estou acompanhando e pedi a camisa para ele. Ele me deu a camisa e deu também conselhos, conversou comigo com tranquilidade e respeito", disse.

"Sou um cara bem tranquilo, que gosta de brincar no momento de brincar e ser sério na hora de trabalhar. Venho para agregar amizade e parceria dentro e fora do campo. Como jogador, eu sou veloz, gosto de pensar o jogo, ajudar os companheiros da melhor maneira possível e, claro, fazer gols também. Todo mundo se ajudando todo mundo sai ganhando e isso é o mais importante", seguiu.

O contrato de Rômulo com o Palmeiras vai até o fim de 2028. Na negociação, o Verdão adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a equipe de Novo Horizonte ficou com 30%. Nesta temporada, o jogador de 22 anos disputou os nove jogos do Estadual, sendo todos eles como titular. Até o momento, ele tem um gol marcado, duas assistências.

"Muito feliz estar vestindo essa camisa do maior campeão brasileiro. Venho deixar minha gratidão e felicidade por isso e vamos buscar vários títulos. É um sonho que está virando realidade defender esse clube. Agora é dar o meu melhor aqui dentro do clube e buscar coisas boas para esses próximos anos", finalizou.

Rômulo chega como o quinto reforço para Abel Ferreira. Antes dele, chegaram o volante Aníbal Moreno, os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro, e o lateral Caio Paulista.

Com 18 pontos, o Palmeiras está na liderança do Grupo B, à frente de Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5). O Alviverde volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, pela décima rodada do campeonato, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.