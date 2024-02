PSV x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Champions

Do UOL, em São Paulo

PSV e Borussia Dortmund se enfrentam hoje (20), às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A partida terá transmissão do Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

PSV chegou no mata-mata após terminar na segunda colocação do Grupo B. O time somou nove pontos, com duas vitórias, três empates e uma derrota.

Já o Dortmund liderou o Grupo F, que tinha o PSG. O time fez 11 pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

A volta será no dia 13 de março, no Signal Iduna Park. Por ter avançado em primeiro da chave, o Dortmund decide em casa.

PSV x Borussia Dortmund - oitavas de final da Liga dos Campeões

