PSV sofre com ex, mas arranca empate com Dortmund nas oitavas da Champions

O PSV sofreu com a "lei do ex" e saiu atrás do Borussia Dortmund, mas conseguiu balançar as redes no 2° tempo e decretou o 1 a 1 atuando em casa. O jogo, disputado na Holanda, foi válido pela ida das oitavas de final da Champions League.

Malen, que atuou por quatro temporadas no clube holandês e acabou vendido justamente aos alemães, iniciou a contagem, mas o artilheiro Luuk de Jong deixou tudo igual já na etapa final da partida, marcada por alternância de poder e boas chances de gol em Eindhoven.

Os times decidem a vaga nas quartas de final do torneio a partir das 17h (de Brasília) do dia 13 de março. O duelo, desta vez, será realizado no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Como foi o jogo

O 1° tempo era equilibrado até os 23 minutos, quando Malen brilhou. Ex-jogador do PSV, o atacante recebeu passe na entrada da área, passou por dois defensores utilizando a força e fuzilou as redes de Benítez, que viu a bola desviar antes de parar no fundo do gol. O holandês evitou comemorar o gol em respeito aos torcedores locais, mas acabou bastante festejado pelos companheiros.

Na etapa final, os donos da casa empataram cedo de pênalti: Luuk de Jong, ainda na casa dos 9 minutos, converteu pênalti sofrido por Tillman e esquentou o Philips Stadion. Os holandeses até criaram novas jogadas ofensivas, mas não conseguiram superar a defesa do Dortmund até o apito final.