Projeto de modernização do Couto Pereira não deverá reduzir capacidade do estádio

O Coritiba passa por uma reestruturação de sua infraestrutura desde que a Treecorp, principal investidora na SAF do Coritiba, assumiu o clube em outubro do ano passado. Um dos pontos previsto no projeto denominado visão 2030 implantado pela empresa, é de que o time receba uma reforma de modernização do estádio Couto Pereira, podendo assim diminuir sua capacidade de 38.807 torcedores por conta de um bolsão de segurança definido pelo alvará de segurança do clube.

No entanto, apesar da preocupação por parte dos torcedores, segundo o CEO da SAF do Coritiba, Carlos Amodeo, a capacidade não será reduzida.

"Não pensamos em fazer uma remodelagem do Couto Pereira que reduza essa capacidade do estádio", disse o executivo.

Amodeo explica ainda que já existe uma planta desenvolvida e aprovada pela antiga diretoria antes da chegada da SAF e do investidor. No entanto, ele faz a observação de que, embora a planta deva ser aproveitada, ela pode também receber algumas mudanças em relação ao atual esboço.

"O Couto Pereira tem 91 anos. Ele já é um estádio mais antigo que vem sendo conservado com suas manutenções, mas não é um estádio moderno que traz conforto [para o torcedor] de estacionamento, elevadores. O pensamento é criar equilíbrio e oferecer tanto áreas populares como áreas mais elitizadas que ofereçam maior conforto", afirmou Amodeo.

A reforma do estádio deverá ser a última de três etapas do projeto visão 2030 baseado em quatro pilares: desportivo, infraestrutura, governança e compliance e engajamento dos fãs. A estimativa é de que o aporte inicial para as reformas seja na casa dos 500 milhões de reais.

O objetivo principal com a conclusão do projeto é fazer com que o Couto Pereira se torne para o clube uma potente fonte de geração de receitas, tanto com a possibilidade de oferecer atrativos que levem novos sócios e sócios-torcedores, quanto na realização de shows, assim como o Allianz Parque, do Palmeiras.