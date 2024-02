Presidente do Corinthians recebe prefeito de São Paulo para tratar de temas institucionais; veja detalhes

Na manhã desta terça-feira-feira, o presidente do Corinthians Augusto Melo recebeu Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, no Parque São Jorge. O encontro, que ocorreu na Sala de Reuniões da presidência, durou cerca de uma hora e tratou de temas institucionais.

O encontro também contou com a presença de Osmar Stabile e Armando Mendonça, vice-presidentes do Corinthians, e nomes como Felipe Becari (secretário municipal de Esportes), Aldo Rebelo (secretário municipal de relações internacionais), além de outras autoridades do clube e da municipalidade.

Augusto Melo não compareceu ao treino no período da manhã, por conta do encontro com o prefeito

O principal objetivo da reunião foi estreitar o relacionamento entre Augusto e Nunes. Uma das pautas do encontro foi a concessão de uso do espaço na avenida Condessa Elizabeth de Robiano, em frente ao Parque São Jorge, por 20 anos.

Alguns representantes da diretoria do Corinthians marcaram presença na Sala de Reuniões, como Rozallah Santoro (diretor financeiro), Rubens Gomes (diretor de futebol) e Yun Ki Lee (diretor jurídico).