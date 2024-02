Pernil na orgia e mais: Botecos cariocas famosos dão tom 'raiz' ao Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Já imaginou um evento de tênis do ATP 500 com bares do subúrbio e comida de boteco? Pois o Rio Open desafia o rótulo de esporte de elite e coloca seu toque "raiz" na edição de 2024 com alguns dos mais tradicionais estabelecimentos da boemia e gastronomia carioca.

Pernil na orgia e porquinho de quimono

Os responsáveis pelas iguarias são os bares que integram a Liga Tijucana dos Botecos. São eles: Bar da Frente, Bar da Gema, Bar do Bode Cheiroso e Bar do Momo, que estão situados no polo gastronômico do evento.

No cardápio, "pernil na orgia", "porquinho de quimono" e mais. Os nomes irreverentes batizam pratos que levam pernil ensopado e um harumaki de costela de porco desfiado com requeijão de ervas. Há também as "barras de cereais", que nada mais são que suculentos torresmos em tamanho família. Outros petiscos conhecidos destes bares também estão presentes, como a coxinha do Bar da Gema e o bolinho de arroz do Bar do Momo, que arrastam multidões dos quatro cantos da cidade.

"Estamos trazendo um pouco da nossa comida da Tijuca para apresentar para a galera aqui do Rio Open, para que depois eles possam fazer esse caminho inverso. Que possam ir lá na Tijuca comer ou no Momo, ou no Bar da Frente, ou no Bar da Gema, ou no Bode Cheiroso. A galera tem gostado bastante", diz Antonio Carlos Laffargue, popularmente conhecido como Toninho Momo.

'Vou dar um bolinho de arroz pro Alcaraz'

Liga Tijucana dos Botecos no Rio Open: Bar da Frente, Bar da Gema, Bar do Bode Cheiroso e Bar do Momo Imagem: Bruno Braz / UOL

Tenista mais badalado do Rio Open, o espanhol Carlos Alcaraz é aguardado no estabelecimento. E se depender de Toninho Momo, o petisco a ser oferecido será uma das estrelas do cardápio de seu bar: o bolinho de arroz.

Vou dar um bolinho de arroz para o Alcaraz, irmão. Vou falar: 'Alcaraz, toma aqui o meu bolinho de arroz' [risos]

Toninho Momo

O polo gastronômico do Rio Open oferece opções variadas. De lanches mais simples a pratos sofisticados assinados por chefs renomados, que vão de massas, carnes até mesmo ostras. O evento vai até domingo (25), no Jockey Club Brasileiro.