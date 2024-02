Corinthians: Pedro Raul inicia transição, e Coronado faz atividade à parte

O Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o jogo contra o Cianorte, na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante Pedro Raul iniciou o processo de transição para retornar aos gramados, já que sofreu lesão na parte posterior da coxa diante da Portuguesa, pelo Paulista. Já Igor Coronado, uma das principais contratações da equipe para a temporada, faz trabalhos à parte e deve demorar um pouco mais para estrear.

A imprensa teve acesso à parte final das atividades comandadas por António Oliveira. No que foi visto, o técnico português realizou treino de 11 contra 8, com foco em marcação pressão e transição ofensiva. Os titulares contra o Palmeiras, com exceção de Cássio, treinaram normalmente na primeiro período do trabalho, e na segunda fizeram complemento interno. O goleiro ainda está tratando de trauma no quadril.

O time de colete foi composto por: Carlos Miguel; Matheus França, João Pedro Tchoca, Raul Gustavo e Hugo; Ryan, Maycon e Guilherme Biro; Pedro Henrique, Rojas e Giovane.

O time sem colete, por sua vez, foi composto por: Felipe Longo; Léo Mana e Bidu; Matheus Araújo, Breno Bidon, Kayke, Gustavo Silva e Arthur Sousa.

No final do treino, os jogadores treinaram finalizações, enquanto nomes como Rojas e Matheus França trabalharam bolas paradas.

Em transição, Pedro Raul treinou no campo ao lado, com movimentação e troca de passes. Já Igor Coronado ficou à beira do gramado principal, realizando tiros de corrida com Paulinho.

O Corinthians volta a treinar nesta quarta-feira, no que vai ser o último trabalho da equipe antes do duelo contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília).